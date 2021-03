O incêndio que na quinta-feira deflagrou numa empresa de produtos químicos, em Alcanena, causou a destruição total das instalações e prejuízos calculados em um milhão de euros pelo proprietário, que pretende retomar a atividade já na próxima semana, noutras instalações e com equipamento que estava comprado e ainda não tinha sido entregue.





O fogo começou com “uma pequena chama no chão, ao fundo do pavilhão”, disse esta sexta-feira aoo proprietário, João Paulo, adiantando que alastrou a uma zona de armazenamento de papel, ficando incontrolável. O combate mobilizou 75 operacionais de onze corporações de bombeiros.