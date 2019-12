Incêndio destrói empresa em Cucujães e corta circulação ferroviária entre Couto e Feira

Um incêndio destruiu uma empresa de sucata, esta tarde, cerca das 19h00, em Cucujães, junto à linha do comboio do Vouga.A circulação ferroviária está cortada entre os apeadeiros de Couto e Feira.Os bombeiros de Oliveira de Azeméis estão no local. Não há registo de feridos.A GNR investiga as causas do incêndio.