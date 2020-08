Incêndio destrói escola de samba na Mealhada

O edifício onde funciona a sede da Escola de Samba Sócios da Mangueira, na Mealhada, ficou destruído na sequência de um incêndio que deflagrou no espaço carnavalesco este domingo de madrugada.









Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, o alerta do fogo foi dado às 04h00 e quando os bombeiros chegaram ao local a estrutura já estava completamente tomada pelas chamas.

Os bombeiros levaram duas horas para controlar o fogo que reduziu o edifício e o recheio a cinzas. “Perdemos tudo. Hoje já nos reunimos para procurar soluções. Contamos com a ajuda da população e da câmara”, disse ao CM André Castanheira presidente da escola de samba. “É muito triste mas todos juntos vamos reerguer-nos”, disse Janine de Oliveira, da organização do carnaval da Mealhada.





“Estamos todos tristes e sem palavras. É uma perda de valor incalculável. Um rude golpe na história de uma escola de samba de grande valor nacional. Temos de nos unir, trabalhar, arregaçar as mangas e dar o nosso melhor para reerguer o que as chamas destruíram”, disse o presidente da Câmara Municipal, Rui Marqueiro.





As pessoas que residem nas imediações referem que o incêndio evoluiu com muita rapidez. “Ouvi estoiros e quando fui ver estava já tudo em chamas”, disse ao CM Noémia Ferro. O edifício era antigo e construído à base de madeira. O material no interior, entre fatos e plumas, era muito inflamável. A GNR tomou conta da ocorrência e a PJ investiga.