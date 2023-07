Um incêndio destruiu, totalmente, a esplanada de uma confeitaria, ao início desta madrugada de quarta-feira, em Viana do Castelo. Há fortes suspeitas de que as chamas tenham tido origem criminosa. A Polícia Judiciária foi, por isso, acionada para assumir a investigação.O alerta foi dado por volta das 01h00 para os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.A PSP local também foi mobilizada. Não há registo de feridos.