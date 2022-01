Incêndio destrói fábrica de tecidos na Covilhã

Uma fábrica de tecidos está a ser consumida esta noite por um incêndio, no Parque Industrial do Canhoso, no concelho da Covilhã, em Castelo Branco, adiantou à Lusa Proteção Civil.

De acordo com fonte da Proteção Civil, a fábrica "está toda tomada" pelas chamas, desconhecendo a origem do fogo.

Pelas 00h50, segundo o 'site' na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), encontravam-se 36 operacionais, apoiados por 16 viaturas, no local.

O alerta para a ocorrência foi dado às 23h18, indica a ANEPC.