Incêndio destrói fábrica de tintas na Maia

Portas e janelas foram arrombadas pelos bombeiros.

Por Patrícia Lima Leitão | 10:01

Um incêndio destruiu este sábado à tarde a fábrica de tintas e vernizes Isolaca, na zona industrial da Maia. O edifício, que guardava milhares de litros em tintas, ficou completamente destruído e ruiu.



As chamas foram combatidas por quatro corporações de bombeiros, que, à chegada ao local, tiveram de arrombar janelas e portas para conseguirem entrar, já que a fábrica não estava a laborar.



A principal preocupação foi evitar a propagação do fogo aos edifícios contíguos.



As operações de rescaldo duraram várias horas.



Uma intensa coluna de fumo negro pôde ser vista a 20 quilómetros de distância.