Incêndio destrói habitação e deixa sexagenário sem teto em Bragança

Um incêndio destruiu totalmente uma habitação e provocou um desalojado, na noite deste sábado, na aldeia de Viduedo, em Bragança.





Segundo Paulo Ferro, Adjunto dos Bombeiros Voluntários de Bragança, "quando os operacionais chegaram ao local, a habitação já estava totalmente tomada pelas chamas. Ainda conseguimos controlar o fogo que se dirigia para um anexo da residência unifamiliar".





O incêndio destruiu na íntegra a casa e o único morador, um homem com cerca de 60 anos que não se encontrava em casa na altura do acidente, ficou desalojado mas passou a noite com familiares, mas a Proteção Civil Municipal brigantina e a Segurança Social estão encarregues da situação.





O alerta para o incêndio foi dado por vizinhos por volta das 19h53 e no local estiveram os bombeiros e militares da GNR de Bragança que investigam as causas do fogo.