Incêndio destrói habitação em Anadia

Uma casa foi destruída, por um incêndio, esta manhã de domingo, em Anadia.



A rápida intervenção dos bombeiros da Anadia evitou a propagação da chamas para as habitações vizinhas.





Não há registo de feridos. Ao que tudo indica, a família ausentou-se durante o fim-de-semana.O alerta foi dado, cerca das 11h30, para um incêndio urbano, na Mata, na união de freguesias de Ois do Bairro, Tamengos e Aguim.Foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, para o combate às Chamas. A GNR investiga as causas do fogo.