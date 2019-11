Incêndio destrói habitação em Monção

"Estava a dormir quando o incêndio deflagrou em casa e, depois de acordada pelos vizinhos, só conseguiu sair com a roupa que tinha no corpo. A mulher, com cerca de 60 anos, vivia sozinha na habitação que, na segunda-feira à noite, foi totalmente consumida pelas chamas, em Pias, Monção. A residência ficou inabitável.Esta terça-feira, foram os vizinhos que deram abrigo à mulher, que deverá agora ser realojada pelos Serviços Sociais da Câmara de Monção.O alerta foi dado às 22h30 e, apesar do socorro rápido dos bombeiros, só restaram as paredes exteriores. Não houve registo de feridos.