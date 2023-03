Um incêndio destruiu parcialmente, ao final desta manhã, uma habitação, em Oliveira de Azeméis. A proprietária sofreu uma crise de ansiedade e foi assistida no local.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de Fajões, na rua da Bica, na União Freguesias Nogueira do Cravo e Pindelo. Os bombeiros de Oliveira de Azeméis também foram acionados. Ao que tudo indica, as chamas tiveram origem num quadro elétrico.A GNR de Oliveira de Azeméis foi acionada para o local.