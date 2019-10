Incêndio destrói hamburgueria e obriga à retirada de três pessoas em Loulé

Um incêndio numa hamburgueria em Loulé mobilizou perto de duas dezenas de bombeiros durante a madrugada desta terça-feira.O alerta foi dado às 4h30 desta terça-feira e não provocou feridos. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e evitaram que este se propagasse para os prédios contíguos, no entanto, três pessoas tiveram de ser retiradas do edifício.Esta manhã procede-se à limpeza do estabelecimento que ficou completamente destruído.A Polícia Judiciária está a investigar. As causas para o fogo ocorrido durante a madrugada estão a ser investigadas.