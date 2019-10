Incêndio destrói interior de armazém em Gondomar e faz um ferido

Um incêndio consumiu esta terça-feira o interior de um armazém de desperdícios têxteis em Baguim do Monte (Gondomar), provocando um ferido ligeiro, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Areosa - Rio Tinto.O alerta foi dado pelas 15h35 e a intervenção dos bombeiros incidiu, principalmente, na tentativa de evitar que o fogo alastrasse às casas da Rua Monte Cantiga, contíguas ao armazém, acrescentou a fonte dos bombeiros."O interior do armazém ardeu completamente", confirmou a fonte, dando conta que o incêndio foi dado como concluído pelas 18:06 "sem que as casas tenham sido danificadas".O ferido ligeiro, "vítima de intoxicação por inalação de fumo", foi transportado ao hospital, disse.