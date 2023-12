Um incêndio destruiu esta segunda-feira a lavandaria de uma casa, no rés-do-chão de um edifício, na rua Teixeira Lopes, em Leça do Balio.O alerta foi dado às 16h53. No combate às chamas estão os Bombeiros de Leça do Balio, Leixões, S. Mamede de Infesta e Matosinhos Leça.Segundo o comandante dos Bombeiros de Leça do Balio, Carlos Abalado, o fogo está extinto.Procede-se agora à ventilação do edifício que foi evacuado. Não há feridos a registar.Duas pessoas ficaram desalojadas.