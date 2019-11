Incêndio destrói lavandaria de uma habitação em Oliveira de Azeméis

Um incêndio destruiu a lavandaria de uma casa na travessa do Castelo, em Cesár, Oliveira de Azeméis.A rápida intervenção dos bombeiros de Fajões evitou a propagação das chamas ao resto da habitação.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para um incêndio habitacional.Não há feridos a registar. A casa mantém as condições de habitabilidade.As autoridades investigam a origem do incêndio.