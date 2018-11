Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói loja de eletrodomésticos em Portimão

Alerta foi dado pelas 02h15 quando a loja, na rua Diogo Tomé, já estava em chamas.

Por Ana Palma | 09:52

"Eu estava em casa por volta das 02h00 da madrugada quando comecei a ouvir estrondos. Não sabia de onde vinha o barulho e por isso saí de casa e fui ver. Foi então que percebi que a loja estava a arder, já com bastante violência." O relato foi feito ao CM por Martim Gracias, de 51 anos, que alertou o 112 para o incêndio que, na madrugada de sexta-feira, destruiu por completo uma loja de eletrodomésticos situada na rua Diogo Tomé, em plena zona comercial de Portimão, onde já foram colocadas as tradicionais decorações natalícias.



O alerta para os Bombeiros Voluntários de Portimão foi dado às 02h15 e cinco minutos depois os ‘soldados da paz’ já estavam no local. Nessa altura, "o edifício já estava todo tomado pelas chamas", revelou ao CM o comandante Richard Marques. Apesar disso, "o fogo foi dado como dominado pelas 02h30", acrescentou. Apesar da rapidez da resposta, a atuação dos bombeiros "foi dificultada por uns pinos colocados no início da rua", destacaram alguns moradores da zona.



A loja, que já estava naquele local há cerca de 50 anos, pertencia a um empresário que, segundo os vizinhos, costumava dormir no estabelecimento. Felizmente esta madrugada "ele não estava lá", referiram.



Devido ao fogo, uma dezena de pessoas foram retiradas das casas por precaução. A PSP criou um perímetro de segurança e a PJ está a investigar as causas do incêndio, que o dono da loja disse ao CM suspeitar ter sido "fogo posto".