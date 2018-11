Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói loja de têxteis em Santa Maria da Feira

Chamas obrigaram a que uma família fosse retirada do prédio onde a loja estava situada.

Um incêndio deflagrou pouco antes das 23h34 numa loja de têxteis em Canedo, Santa Maria da Feira.



As chamas acabaram por destruir toda a loja e obrigou a que as famílias que moram no prédio fossem retiradas.



Um bebé com cerca de dois meses teve de ser retirado do prédio pelos bombeiros.



O alerta foi dado por um alerta pelas 23h34.



No local estiveram os bombeiros da Lourosa e o incêndio foi dado como extinto ainda antes da 01h00.