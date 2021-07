Um incêndio destruiu, parcialmente, uma oficina de automóveis, ao início desta tarde de sábado, em Guetim, Espinho. Não há registo de feridos.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros do concelho de Espinho, para um incêndio industrial na travessa do Rossio, na zona da Picadela.A PSP foi chamada ao local e investiga as causas do incêndio.