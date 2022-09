Incêndio destrói oficina de reparação automóvel em Castelo Branco

Seis pessoas foram assistidas esta terça-feira depois de um incêndio ter deflagrado numa oficina de reparação automóvel em Castelo Branco.De acordo com o CDOS de Castelo Branco, as vítimas viviam em habitações próximas da oficina. Nenhuma delas necessitou de ser encaminhada para o hospital.As instalções do local ficaram "bastante afetadas", referiu a mesma fonte.No local estiveram 27 operacionais apoiados por 10 veículos dos bombeiros de Castelo Branco, VMER e PSP.O alerta foi dado às 6h41. As autoridades investigam a origem do incêndio.