Um incêndio destruiu por completo uma padaria, na madrugada de sábado, em Vilela, Paredes.Mais de 50 bombeiros de várias corporações estiveram a combater as chamas, que causaram mais de 400 mil euros de prejuízo, só em máquinas. O dono não terá seguro.O fogo deflagrou à 01h30 e o combate durou até às 07h30. Quatro pessoas estavam no espaço e conseguiram escapar ilesas.A Polícia Judiciária foi chamada e vai investigar as causas do fogo que deflagrou no forno após um corte de luz.