Incêndio destrói palacete com cem anos em Espinho

Vela de um sem-abrigo terá estado na origem das chamas

Por Paulo Jorge Duarte | 08:46

Um incêndio destruiu, totalmente, o palacete Vila Manuela, esta terça-feira de madrugada, em Espinho.



O edifício estava devoluto e é propriedade da câmara municipal. Foi construído em 1908 e albergou várias valências. Deixou de ser usado há cerca de 20 anos e era conhecido por se tratar de um local escolhido por pessoas sem-abrigo para pernoitarem.



"Lembro-me muito bem de aqui funcionar o centro de saúde, era um edifício que fazia parte da memória coletiva da cidade. É uma vergonha que se tenha deixado chegar a este ponto de se perder um património que merecia ser requalificado" disse, ao Correio da Manhã, José António, morador em Espinho.



O alerta foi dado, cerca das 00h30, aos bombeiros do concelho de Espinho.



"À nossa chegada, deparamos com um edifício totalmente tomado pelas chamas, devoluto, sem ninguém no seu interior. A nossa maior dificuldade foi o material em madeira de que esta estrutura é constituída, com elevada carga térmica e que facilitou a propagação das chamas" disse Pedro Louro, comandante dos bombeiros.



"O que aconteceu aqui pode acontecer em muitos prédios históricos em Espinho. Estamos a perder o pouco património cultural que temos" lamentou João Sousa, outro morador.



Ao que tudo indica, o fogo poderá ter sido provocado por uma vela.



"A câmara municipal vai avaliar as condições de segurança em que o edifício ficou e ponderar a sua demolição" revelou fonte da autarquia.