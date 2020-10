Incêndio destrói parcialmente armazém de supermercado na Marinha Grande

Um incêndio na madrugada desta quarta-feira destruiu parcialmente o armazém do supermercado Pingo Doce, na Embra, Marinha Grande, afetando também parte da zona comercial, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros voluntários locais.

Segundo Vítor Graça, "o foco inicial do incêndio terá sido na zona dos caixotes do lixo", com propagação ao armazém e com "alguns danos consideráveis do estabelecimento".

"Destruiu o telhado principal com colapso de uma pequena parte e afetou algumas paredes exteriores", adiantou o comandante.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria referiu que o alerta às autoridades foi feito às 04h46, tendo o incêndio entrado em fase de resolução às 06h00.

No combate ao fogo estiveram 36 operacionais apoiados por 14 viaturas, acrescentou a fonte do CDOS.