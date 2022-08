Um incêndio destruiu, parcialmente, na manhã desta segunda-feira uma cozinha de um anexo de uma habitação, em Sever do Vouga.Não há registo de feridos. O alerta foi dado, cerca das 08h30, para os bombeiros de Sever do Vouga, para um incêndio habitacional, na rua da Presa, na Machida, Talhadas.Os bombeiros de Sever do Vouga e a GNR mobilizaram doze operacionais. As autoridades investigam as causas das chamas.