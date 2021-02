Incêndio destrói parte de habitação em Monção

Uma "grande parte" de uma casa no lugar de Reguengo de Cima, freguesia de Longos Vales, em Monção, foi esta quinta-feira consumida por um incêndio, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros, José Passos.

Segundo o responsável "a casa é antiga, mas habitável, sendo que não residia lá ninguém".

"Quando os bombeiros chegaram ao local a casa já estava meia tomada pelas chamas. Grande parte ficou destruída", referiu.

José Passos disse que estão ainda por apurar as causas do incêndio que deflagrou cerca das 05h25 e foi dado como extinto às 06h59, tendo estado no combate às chamas 13 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Monção, bem como uma patrulha da GNR.