Incêndio destrói restaurante no Algarve

Fogo deflagrou em estabelecimento de Altura este domingo.

14:31

Um incêndio deflagrou durante a madrugada deste domingo num restaurante em Altura, concelho de Castro Marim, no Algarve. O fogo terá começado num anexo do restaurante.



O vento que se fazia sentir fez com que o fogo se propagasse com maior velocidade. O restaurante estava aberto há 30 anos e recebia festas como casamentos ou aniversários.



Três corporações de bombeiros estiveram no local até perto das 2h00 da manhã.



O restaurante ficou destruído. As autoridades estão agora a investigar o caso.