Incêndio destrói sala do IPO do Porto

Curto-circuito originou chamas. Oito doentes foram retirados.

Por Ágata Rodrigues | 09:00

Oito doentes internados na enfermaria de braquiterapia no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto foram evacuados na sequência de um incêndio provocado por um curto-circuito e que destruiu uma sala de computadores, ontem pelas 06h00.



"As chamas destruíram computadores e danificaram duas máquinas. Os doentes nunca estiveram em perigo. Estavam na enfermaria do piso 4 para fazer tratamento de braquiterapia, mas são autónomos", explicou Laranja Pontes, presidente da administração do IPO.



Os Sapadores do Porto estiveram no local e o incêndio foi extinto cerca das 07h30.



Os equipamentos danificados serão substituídos num prazo que não deve ultrapassar os 15 dias, mas alguns tratamentos tiveram mesmo de ser reagendados.