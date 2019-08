Incêndio destrói salão paroquial em Alcobaça

O salão de festas e o edifício anexo onde funcionava o centro de dia do Centro Social Paroquial de Turquel, Alcobaça, foram este sábado destruídos por um incêndio, que deflagrou às 09h00 e foi combatido por 60 bombeiros de várias corporações da região. Por ser fim de semana, não se encontrava ninguém nas instalações.Segundo apurou ono local, as chamas deflagraram numa zona de arrumos, situada num piso inferior, por baixo do palco do salão paroquial, onde na sexta-feira tinham sido guardados materiais e equipamentos que estiveram a ser utilizados durante as festas que terminaram na terça-feira da semana passada e decorreram na rua junto ao complexo.As causas do incêndio não são conhecidas, estando a ser investigadas pela GNR.Os bombeiros conseguiram evitar que as chamas se propagassem aos edifícios onde funcionam o berçário, a creche e os tempos livres, com 150 crianças.Quanto ao centro de dia, que recebe 16 idosos, a sala de refeições e o salão de convívio foram afetados sobretudo pelo fumo e pelo calor do incêndio, não tendo condições para reabrir. Já o salão de festas, ficou reduzido a cinzas e uma das paredes exteriores foi demolida, por estar em risco de cair.O Centro Social Paroquial de Turquel apoia ainda 40 idosos, em regime domiciliário e tem um projeto para a construção de um lar de idosos, que representará um investimento de três milhões de euros. O projeto previa a demolição da zona que foi afetada pelo incêndio.