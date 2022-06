Incêndio destrói quatro carros em Agualva-Cacém

Um incêndio deflagrou, durante a madrugada deste domingo, numa viatura estacionada na rua Cidade de São Salvador, em Agualva-Cacém, no concelho de Sintra, atingindo outro três carros que se encontravam no local.As quatro viaturas foram totalmente consumidas pelas chamas. Ao que tudo indica, o condutor de um dos carros começou a sentir um ligeiro cheiro a fumo quando o carro começou a arder. O homem tentou retirar a viatura do lugar para as chamas não se propagararem para os carros estacionados ao lado mas já não foi a tempo.No local estiveram os Bombeiros de Agualva-Cacém e Algueirão-Mem Martins. A PSP de São Marcos realizou deligências e está a investigar o caso.O alerta foi dado pela 1 hora da manhã.