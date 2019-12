Um incêndio destruiu três contentores de apoio à obra do novo LIDL, esta madrugada, na rua de Santo André, Santa Maria da Feira. Um dos contentores funcionava como escritório.As outras duas estruturas eram usadas para guardar material. Não há registo de feridos. O alerta foi dado, cercs das 06h30, para um incêndio urbano/industrial. Os Bombeiros da Feira estiveram presentes com 9 operacionais apoiados por 3 viaturas.A PSP está no local e investiga as causa do fogo.