Incêndio destrói várias toneladas de madeira no Cercal do Alentejo

Um incêndio consumiu nesta madrugada de quinta-feira, uma quantidade indeterminada de madeira que estava armazenada na fábrica Gloowod, que está instalada no Parque Empresarial do Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém.

O incêndio deflagrou ontem às 19h30 e foi dado como extinto esta quinta-feira, cerca das 7 horas, explicou ao CM Vítor Tomaz, comandante dos bombeiros voluntários de Cercal do Alentejo.

Vítor Tomaz explicou ainda que "o que ardeu foi madeira seca e resíduos de madeira, matéria altamente combustível" provocando apenas danos materiais.

Os bombeiros demoraram várias horas até extinguir o incêndio porque "são trabalhos muito demorados que requerem algum tempo porque é preciso remover toda a carga térmica e ficarmos com a certeza que o incêndio está completamente extinto" esclareceu Vítor Tomaz.

As instalações da fábrica não foram atingidas pelas chamas, tendo voltado a laborar esta manhã normalmente.

A Glowood é uma empresa criada em 2011 que se dedica à produção e comercialização de pellets de madeira para a produção energética.

No combate às chamas estiveram 26 operacionais, dos Bombeiros de Cercal do Alentejo, Santo André, Santiago do Cacém, Sines e Vila Nova de Milfontes, apoiados por 12 viaturas, e GNR.