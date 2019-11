Incêndio destruiu anexo agrícola em Grândola

Um incêndio num anexo agrícola consumiu na madrugada desta quinta-feira, uma quantidade indeterminada de carvão vegetal e um trator, perto da aldeia de Mosqueirão Novo, no concelho de Grândola.Segundo fonte dos bombeiros, o incêndio provocou apenas danos matérias, "as chamas destruíram o anexo, consumiram o carvão vegetal que estava armazenado no local e um trator agrícola".O alerta foi dado cerca das 3h25 e no combate às chamas estiveram os bombeiros de Grândola com 8 operacionais, apoiados por 4 viaturas.