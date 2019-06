Um incêndio destruiu esta quarta-feira uma antiga fábrica de móveis em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, encontrando-se às 06h30 em fase de consolidação e rescaldo, Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).O incêndio, cujo alerta foi dado às 04h27, não causou vítimas nem se propagou a outros edifícios da zona, adiantou à agência Lusa fonte do CDOS de Aveiro.Às 06h30 estavam ainda no local 46 operacionais, com o apoio de 17 veículos.