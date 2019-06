Incêndio destruiu Pego do Inferno em Tavira

Um incêndio que deflagrou no passado sábado, junto à cascata do Pego do Inferno, na freguesia de Santo Estêvão, em Tavira, consumiu cerca de três hectares de floresta e destruiu todos os passadiços que existiam no local. O local é visitado diariamente por centenas de turistas vindos dos quatro cantos do Mundo.Esta é a segunda vez que este local idílico é atingido pelas chamas. "Depois do incêndio de há vários anos, ainda se podia visitar este local e dar uns mergulhos, agora é que não se pode fazer nada, está tudo destruído, é triste ver isto", lamentou aoFernando Mochacho.O Pego do Inferno é uma das quedas de água da ribeira da Asseca, um dos mais importantes cursos de água do concelho de Tavira. O espaço está encerrado ao público desde o grande incêndio de 2012, mas as pessoas continuam a procurar a beleza natural do espaço.Segundo referiu aoJorge Botelho, presidente da Câmara de Tavira, "o município fez uma limpeza geral ao espaço, mas agora o fogo destruiu o que lá restava", garantindo que "a sua reabilitação está a ser estudada".O incêndio foi combatido por 40 operacionais de várias corporações de bombeiros. A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio.