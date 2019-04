Incêndio em aldeia de Miranda do Corvo provoca três desalojados

Vítimas de 46, 50 e 83 anos não encontravam na habitação.

Por Lusa | 13:36

Um incêndio destruiu esta segunda-feira por completo uma habitação no concelho de Miranda do Corvo e provocou três desalojados, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a mesma fonte, o incêndio consumiu por completo uma casa na aldeia de Espinho, freguesia de Miranda do Corvo, onde residiam três pessoas, de 46, 50 e 83 anos, que não encontravam na habitação.

Os serviços sociais do município de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, estão já a tratar do alojamento das três pessoas.