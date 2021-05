Incêndio em Alhandra faz 9 feridos e 21 desalojados

Um incêndio deflagrado pelas 22h15 de sábado no 2.º andar de um prédio do Bairro Fundo Fomento da Habitação, em Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, causou nove feridos e 21 desalojados.

As chamas mobilizaram 36 operacionais e 16 viaturas, das corporações de Alhandra, Vila Franca de Xira, Vialonga, Póvoa de Santa Íria e Alverca. A PSP criou um perímetro de segurança ao fogo, e o INEM mobilizou a Viatura Médica de Emergência Rápida do Hospital de Vila Franca de Xira.

Viveram-se momentos de alguma apreensão devido à grande acumulação de fumo no prédio, o que levou pelo menos 21 moradores do prédio a terem de ser evacuados pelas traseiras, através de uma auto-escada dos bombeiros.

Quatro dos feridos foram assistidos no local, e os outros cinco foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira. Nenhum dos casos inspira cuidados.

A Proteção Civil de Vila Franca de Xira realojou quatro pessoas num hostel, enquanto as outras 17 tiveram de procurar alojamento em casa de familiares ou amigos.