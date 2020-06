Incêndio em Aljezur obriga 40 pessoas a sair das habitações

Casas dispersas, instalações de madeira e caravanas estiveram ontem rodeadas pelo fogo, em Aljezur, obrigando à deslocação de cerca de 40 pessoas para um local seguro, naquele que foi o primeiro grande incêndio do ano.





O fogo, com três frentes ativas, começou na zona de Vilarinha, por volta das 13h00, e progrediu com grande intensidade para os concelhos de Vila do Bispo e Lagos. Devido à intensidade do vento, as chamas saltaram a EN125, ao início da noite, na zona de Vale de Boi e ameaçaram casas. “Primeiro vieram os bombeiros avisar para termos atenção ao fogo. Cinco minutos depois chegou a GNR a dizer que tínhamos de sair”, disse ao CM um dos moradores que teve que abandonar a sua casa na zona da Pedralva. O fogo obrigou ao corte do trânsito nas estradas nacionais 268, entre Bordeira e Vila do Bispo, e na 125, na zona de Burgau, em Vila do Bispo.

Moradores deslocados



Segundo revelou ao CM Abel Gomes, segundo comandante distrital, os moradores foram retirados de casa e deslocados para a aldeia da Pedralva.





Vento dificultou combate



O combate ao incêndio foi dificultado pelo “intenso vento", que deu origem à projeção de fagulhas.





323 operacionais



No combate ao incêndio estiveram ontem 323 operacionais dos bombeiros, GNR e sapadores florestais, apoiados por 96 veículos e 11 meios aéreos.