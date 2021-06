Incêndio em anexo de lar faz um ferido em Vila Nova de Gaia

Um incêndio num anexo de um lar em Pedroso, Vila Nova de Gaia, provocou um ferido, na madrugada deste sábado.Ao que o CM apurou tratou-se de um incêndio com fuga de gás. As chamas ficaram confinadas ao anexo do lar e provocaram danos materiais. Na sequência do incêndio uma pessoa teve de ser assitida pelos bombeiros e foi transportada para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, por precaução.No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Gaia, Os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, o INEM e um piquete da EDP Gás.O alerta foi dado às 01h05.