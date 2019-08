Incêndio em apartamento mata homem e faz dois feridos em Beja

Um incêndio num prédio, ao início da manhã deste sábado, na rua de Lisboa, em Beja, provocou um morto e dois feridos.

A vítima mortal é um homem, com cerca de 30 anos que residia sozinho num apartamento do primeiro andar. Os dois feridos, um bombeiro e um habitante, foram transportados para o Hospital de Beja por inalação de fumo.

O alerta foi dado às 05h55.

O incêndio ocorreu num apartamento do primeiro andar no entanto o prédio foi evacuado devido à intensidade do fogo.

As causas do incêndio, que ainda está em fase de rescaldo, ainda estão por apurar.

No combate às chamas estiveram os Bombeiros de Beja com 12 operacionais e 4 viaturas, a PSP e a VMER de Beja.