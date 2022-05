Incêndio em apartamento provoca quatro feridos no Funchal

Um incêndio num apartamento na zona da Nazaré, no Funchal, na Madeira, provocou quatro feridos – três por inalação de fumos e um com queimaduras ligeiras - na madrugada deste domingo. O alerta para o fogo foi dado pelas 02h30 e levou à mobilização de 30 operacionais das duas corporações de de Bombeiros do Funchal.









Devido à dimensão que as chamas atingiram, a habitação ficou totalmente destruída e todo o edifício, com seis andares, teve de ser evacuado. Os moradores só puderam regressar a casa já de manhã. Os quatro feridos foram levados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficaram internados, mas não correm risco de vida.