Incêndio em armazém de padaria na Trofa

Fogo foi extinto quarenta minutos depois de ter sido dado o alerta.

O armazém de uma padaria no centro da Trofa, distrito do Porto, ardeu este sábado entre as 22h00 e as 22h45, sem provocar feridos, confirmou à Lusa fonte dos bombeiros locais.



Segundo a corporação, o incêndio começou num anexo do estabelecimento comercial na freguesia de São Martinho de Bougado, tendo acorrido ao local sete viaturas dos bombeiros, cinco delas de combate a incêndios urbanos e duas ambulâncias para além de 20 operacionais.



Ainda segundo a fonte dos bombeiros, o alerta foi dado cerca das 22h05 e cerca de 40 minutos depois o incêndio foi extinto.