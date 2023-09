Incêndio em armazém em Carnaxide mobiliza mais de 50 operacionais

Mais de 50 operacionais estavam às 6h30 a combater um incêndio industrial num armazém devoluto em Carnaxide, concelho de Oeiras, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

A mesma fonte adiantou que o incêndio, cujo alerta foi dado às 05h01, deflagrou num armazém na Avenida Professor Bernardino Machado, em Carnaxide, concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa.

Às 6h30 estavam no local 54 operacionais, com o apoio de 16 veículos.



O incêndio está em fase de rescaldo desde as 7h00, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa adiantou que o incêndio não se propagou a outros edifícios, estando confinado ao armazém. Não há vítimas a registar.