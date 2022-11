Um incêndio num armazém de palha fez um ferido ligeiro,esta quinta-feira, em Algueirão, Sintra.O alerta foi dado às 18h26.Segundo fonte do CDOS a vítima foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier.No local estão os bombeiros voluntários de Algueirão, São Pedro de Sintra e Sintra. No total são sete veículos apoiados por 18 operacionais.As causas do incêndio ainda estão por apurar.