Um incêndio destruiu, parcialmente, esta tarde de sábado, uma habitação, em Arouca.Mãe e filho, de 77 e 51 anos, ficaram desalojados.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para os bombeiros de Fajões, para um incêndio urbano, no Lugar de Borralhosa, em Fermedo.A família foi realizada por familiares em colaboração com a junta de freguesia de Fermedo.A GNR foi acionada e investiga as causas do incêndio. Os bombeiros de Fajões mobilizaram 24 operacionais e sete viaturas.