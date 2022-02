Um incêndio deflagrou esta quarta-feira de manhã num aviário onde estarão seis mil pintos, na localidade de Beijós, no concelho de Carregal do Sal, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

Fonte do CDOS informou que o alerta para o incêndio foi dado às 06h34 e às 07h00 estavam no local 19 operacionais, com o apoio de cinco meios.

"O incêndio está a afetar o edifício onde estão pelo menos seis mil pintos", acrescentou a mesma fonte.