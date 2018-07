Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em Avis mobilizou 62 bombeiros

Fogo agrícola já se encontra dominado.

Por Lusa | 18:19

Um incêndio agrícola lavrou este sábado à tarde numa área de pasto e montado, no concelho de Avis, distrito de Portalegre. As chamas consumiram fardos de palha e foram consideradas dominadas às 17h15, disse fonte da Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o alerta foi dado às 14h02, para o fogo que deflagrou na zona do Monte da Ordem, na União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão.



Segundo a mesma fonte, as operações de combate às chamas mobilizaram 62 operacionais de várias corporações de bombeiros dos distritos de Portalegre e de Évora, e da AFLOSOR - Associação de Produtores Florestais, apoiados por 20 veículos e dois meios aéreos.