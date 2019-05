Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira ao final da tarde, no rés-do-chão de uma casa, no Largo da Oliveira, no Centro Histórico de Guimarães.



O alerta foi dado às 19h25.





No combate às chamas estão 31 bombeiros da corporação de Guimarães, apoiados por 10 viaturas.Esteve também a protecção civil e o presidente da Câmara, Domingos Bragança.O fogo foi dominado cerca das 20h00.