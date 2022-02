Um incêndio destruiu, na tarde desta segunda-feira, um barracão que era utilizado como residência por um homem, em Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos.O alerta foi dado pelas 17h20, para o fogo na rua de Cidres. Ao local, acorreram os Bombeiros de Matosinhos-Leça, de Leixões e de S. Mamede de Infesta, assim como a GNR e elementos da Proteção Civil Municipal. O rápido combate levou a que as chamas ficassem confinadas àquela casa improvisada, que ficou completamente destruída.