Incêndio em Braga mobiliza mais de 200 operacionais

Fogo está a lavrar numa zona de mato e continua a causar grandes dificuldades aos bombeiros.

23:50

Um incêndio de grandes dimensões em Vila Verde, no distrito de Braga, está a lavrar numa zona de mato e continua a causar grandes dificuldades aos mais de 200 operacionais no local.



Os acessos são muito complicados segundo o comandante dos bombeiros locais, Luís Morais.



As chamas deflagraram pelas 11h02 e estavam ao final da manhã 79 homens a combater o incêndio apoiados por 24 veículos e dois meios aéreos.



Pelas 23h50 desta terça-feira estão no local 219 operacionais apoiados por 63 viaturas, no combate ao fogo que continua a destruir vários hectares de mato.