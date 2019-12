Incêndio em camião condiciona circulação na A24 no sentido Vila Real - Peso da Régua

Um camião que transportava madeira começou a arder, ao início da noite de esta quarta-feira, ao quilómetro 70 da autoestrada 24, no sentido Vila Real - Peso da Régua.

Segundo fonte oficial da GNR, "o trânsito naquela via está condicionado e a circular de forma limitada devido aos trabalhos de remoção da madeira do semireboque do camião".

As chamas foram rapidamente extintas mas, por se tratar de um camião, a via permanecerá condicionada por algumas horas até que o semireboque do veículo pesado seja retirado da estrada.

Não há feridos a registar, apenas danos materiais.

No local estão 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas entre Bombeiros da Cruz Verde e da Cruz Branca e militares da GNR.