Bombeiro ferido no combate às chamas em Braga. Incêndio deflargou num camião na A3

Um bombeiro ficou ferido esta quinta-feira enquanto combatia um incêndio que deflagrou num camião, na A3, em Braga. O condutor do camião escapou ileso.A vítima, elemento da corporação de bombeiros de Famalicão, ficou queimaduras nas mãos e foi transportado para o hospital.Após ter deflagrado na viatura que não transportava carga, o fogo propagou-se a uma a uma área florestal.Este incidente deu-se cerca das 10h10 no sentido Sul-Norte (Porto-Valença), ao quilómetro 36.500 da A3. O trânsito chegou a ser interrompido durante quase uma hora, mas cerca das 11h10 a circulação foi reaberta e já está a ser feita com normalidade.No combate às chamas e nas operações de limpeza e desobstrução da via estiveram 21 operacionais, apoiados por oito viaturas, disse fonte do CDOS à Lusa.