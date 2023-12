Incêndio em camião obriga ao corte da A2 entre a Marateca e Setúbal

Um incêndio num camião de mercadorias que transportava fosforeto de magnésio obrigou ao corte da A2, esta quinta-feira, no sentido Norte-Sul, entre o nó da Marateca e o nó de Setúbal.O alerta foi dados às 12h04. Fonte da Proteção Civil disse aoque apesar do incêndio no pesado já ter sido extinto, a carga continua a arder por tratar-se de uma matéria que reage à água.A mesma fonte informou que às 14h00 o sentido Sul/Norte também foi cortado devido ao fogo.No local, estão os Bombeiros de Palmela apoiados pela Companhia de Sapadores de Setúbal e uma equipa especializada dos bombeiros. Um total de 22 operacionais e 10 veículos.